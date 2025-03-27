«Само совершенство»: в Рязани открывается уникальная выставка птичьих яиц

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике 4 апреля открывается выставка «Само совершенство». Она представляет собой коллекцию птичьих яиц, собранную орнитологом-любителем Катиным в 1906–1916 годах.

На выставке представлено около 3000 экземпляров более 670 видов птиц из разных уголков планеты: более 80 отдельных мест обитания пернатых, например, Дальний Восток, Северная Америка, Исландия и т. д.

В Рязанской области собраны яйца четырех видов птиц. Первые экземпляры коллекции поступили в конце XIX в.

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Все птичьи яйца внутри устроены одинаково, но из-за разных условий обитания, образа жизни, различных способов кладки, сроков насиживания и многих других факторов внешне яйца разных видов птиц сильно отличаются по цвету, форме, размеру и даже толщине скорлупы. Эти удивительные отличия и смогут увидеть посетители выставки, познакомившись с разнообразием «хрупкого мира» птичьих яиц.

На выставке рязанцы смогут увидеть чучела некоторых птиц, яйца которых собраны в коллекции.

Выставка будет работать до 1 августа 2025 года.

Возрастное ограничение 0+.