Самая сексуальная дальнобойщица в мире показала откровенное фото

Милена Гонсалес, водитель грузовика из Коста-Рики, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой) новыми откровенными фотографиями. Об этом пишет «Лента.ру».

На снимках, которые привлекли внимание её 544 тысяч подписчиков, блогерша позирует в полупрозрачном красном корсете. Этот предмет одежды украшен стразами, имеет тонкие бретели и чашки, частично обнажающие грудь. Образ дополняют широкие синие джинсы с декоративными дырами.

На лице у Гонсалес вишнёвая помада, а из украшений — золотистые серьги.