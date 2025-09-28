Самая мощная вспышка за последние три месяца произошла на Солнце 28 сентября

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние три месяца. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

28 сентября в 11:43 по московскому времени на восточном краю Солнца была зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. По данным измерений рентгеновского излучения, пик энерговыделения пришелся на это время. Это событие стало самым крупным с 19 июня 2025 года. С тех пор все остальные вспышки были менее интенсивными.

Активность Солнца начала расти в пятницу вечером. За сутки 27 сентября на звезде было зафиксировано 19 вспышек, включая три события класса M, хотя и менее мощные. Утром 28 сентября активность немного снизилась, что привело к предположению об исчерпании энергетических запасов Солнца. Однако новая вспышка, значительно превосходящая предыдущие, поставила эту гипотезу под сомнение.

«Прямые наблюдения вспышки показывают, что в космос были выброшены большие объемы плазмы, однако их скорости, предварительно, недостаточны для преодоления гравитации Солнца. С большой вероятностью уйти в межпланетное пространство они не смогут и через некоторое время опадут обратно на Солнце огненным дождем. Кроме того, событие, откровенно говоря, довольно сильно смещено относительно линии Солнце-Земля, что значительно снижает связанные с ним риски. Позже будет выдано уточнение информации», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вероятность усиления активности, включая вспышки класса X, пока оценивается как низкая. Это событие рассматривается как неожиданное и не соответствующее наблюдаемым энергетическим запасам Солнца. Возможно, это указывает на недостатки математических моделей, оценивающих текущую ситуацию.

Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури, которые могут приводить к сбоям в энергосистемах, нарушению навигации и связи, а также к сбоям в промышленных электросетях. Повышенная солнечная активность способствует более частому наблюдению северных сияний в различных регионах. Влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор не полностью изучено.