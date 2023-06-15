Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке покушения.

По словам Сальдо, попытка его убийства совершена по приказу Буданова и Зеленского 9 июня. Украинские боевики выпустили по местам предполагаемого нахождения чиновника более 10 высокоточных английских ракет.

Во время удара погибли мирные жители, сгорели ПВР эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

— Этим главари киевского режима ещё раз показали своё нацистское, человеконенавистническое нутро. Но гонг уже прозвучал!!! — отметил Сальдо.

Рассказ врио губернатора записал около крейсера «Аврора». По его словам, предупредительный выстрел для преступного киевского режима уже прозвучал.