Сальдо опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал вбросом Генштаба противника информацию о выводе российских войск из Новой Каховки. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Сальдо, «все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах».

Появление информации об отводе войск он связал с низким пиар-эффектом от визита Зеленского в Херсонскую область. Политик пожелал украинской стороне больше виртуальных перемог.