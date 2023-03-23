Четверг, 23 марта, 2023
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Сальдо опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки

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Фото: Минобороны РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал вбросом Генштаба противника информацию о выводе российских войск из Новой Каховки. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Сальдо, «все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах».

Появление информации об отводе войск он связал с низким пиар-эффектом от визита Зеленского в Херсонскую область. Политик пожелал украинской стороне больше виртуальных перемог.

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