Популярные браузеры, такие как Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google, могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности. О наличии у их разработчиков возможности отозвать этот сертификат «Известиям» рассказал источник в одной из IT-компаний.
Такие примеры за пределами России уже были, указал собеседник «Известий». В Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства, напомнил он. После этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных — и через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.
Для сохранения работоспособности российских сайтов в Минцифры рекомендуют использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, «Яндекс.Браузер» или «Атом». Это наиболее простой и доступный способ обеспечить доступ ко всем важным ресурсам, онлайн-сервисам и интернет-банкингу, отметили в ведомстве.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Неподарочный сертификат: Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ
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