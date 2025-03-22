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Новости России

Садальский: Лариса Голубкина перед смертью весила всего 30 килограммов

Алексей Самохин

Актриса Лариса Голубкина перед смертью весила всего 30 килограммов. Об этом сообщил актёр Станислав Садальский.

— Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 кг, счет шел на часы, — написал артист в своём блоге.

О смерти Голубкиной, известной своими ролями в фильмах «Гусарская баллада» и «Освобождение», стало известно сегодня. Причиной стало онкологическое заболевание.

Садальский пишет, что место похорон пока неизвестно. Возможно, Ларису похоронят рядом с мужем Андреем Мироновым или рядом с матерью, также похороненной на Ваганьковском кладбище.

— Я был там с Ларисой, она маму очень любила, всегда шла на две могилы — сначала к Андрею, потом к маме — она совсем рядом со входом на кладбище, — пишет Садальский.

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Церемония прощания с актрисой пройдет 25 марта в Театре Российской армии, сообщает aif.ru.

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