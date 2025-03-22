Садальский: Лариса Голубкина перед смертью весила всего 30 килограммов

Актриса Лариса Голубкина перед смертью весила всего 30 килограммов. Об этом сообщил актёр Станислав Садальский.
О смерти Голубкиной, известной своими ролями в фильмах «Гусарская баллада» и «Освобождение», стало известно сегодня. Причиной стало онкологическое заболевание.
Садальский пишет, что место похорон пока неизвестно. Возможно, Ларису похоронят рядом с мужем Андреем Мироновым или рядом с матерью, также похороненной на Ваганьковском кладбище.
Церемония прощания с актрисой пройдет 25 марта в Театре Российской армии, сообщает aif.ru.