С жильцами дома на улице Пушкина, где взорвался газ, обсудили график восстановления здания

Заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин и руководители структурных подразделений муниципалитета встретились с жителями дома № 47 корп. 2 по ул. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Было проведено несколько экспертиз состояния конструкции. Специалисты пришли к выводу о возможности восстановления здания.

На встрече с жителями дома обсудили вопросы проведения аварийно-восстановительных работ. По технике безопасности на время реконструкции жильцов необходимо отселить. Также согласовали перечень и предварительный график проведения работ. Необходимо укрепить фундамент, восстановить и утеплить стены, провести отделочные работы, проложить инженерные коммуникации. Администрация города окажет содействие с перевозом имущества в помещения для временного хранения.

«Ставим задачу завершить восстановительные работы в текущем году», — подвел итог встречи Михаил Ромодин.