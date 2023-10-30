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С Водоканала Рязанского района взыскали 700 тысяч рублей за загрязнение почвы

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

МКП «ЖКХ Рязанский водоканал» частично выплатил штраф размером 961 200 рублей. Такую меру наказания суд назначил за загрязнение почвы.

В феврале 2022 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям установило, что МКП «ЖКХ Рязанский водоканал» сливает отходы коммунального хозяйства на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Площадь поврежденной почвы составила 0,12 гектар, сообщает пресс-служба Управления.

Россельхознадзор через суд взыскал с Водоканала 961 200 рублей.

В октябре 2023 года предприятие выплатило 700 тысяч рублей. Взыскание остальной суммы находится на контроле судебных приставов.

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