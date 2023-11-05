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С улицы Почтовой в полицию Рязани доставлен 51 человек

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Во время профилактических мероприятий, прошедших в Рязани в ночь на 5 ноября, в отделы полиции доставлено 80 человек, 51 из них — с улицы Почтовой. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Правоохранители выявили и пресекли более 120 административных правонарушений. Граждан доставляли в отделы для проверки на причастность к ранее совершенным противоправным деяниям.

С доставленными людьми полицейские провели профилактические беседы.

Во время рейдов изъято 180 литров алкогольной продукции.

Полиция продолжит профилактические мероприятия во всех районах города и области.

С улицы Почтовой в полицию Рязани доставлен 51 человек
С улицы Почтовой в полицию Рязани доставлен 51 человек
С улицы Почтовой в полицию Рязани доставлен 51 человек

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