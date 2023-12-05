Вторник, 5 декабря, 2023
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С улиц Рязани вывезли почти 9 тысяч тонн снега

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С улиц Рязани вывезли уже почти 9 тысяч тонн снега. В прошлом году на эту дату – порядка 3,5 тысяч. Такие данные привёл и. о. заммэра Рязани Михаил Ромодин на своей странице ВКонтакте.

Вывоз снега с городских улиц ведётся круглосуточно:

— Темпы по уборке города и вывозу снега не снижаем, а наоборот – наращиваем. Работа ведётся в несколько смен, — пишет он.

По поручению главы администрации Виталия Евгеньевича Артёмова, 5 декабря пройдёт городской субботник по уборке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов на улице Новосёлов. В работе примут участие сотрудники городской администрации и городских предприятий.

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