С территории Рязанского кремля пытались украсть 70 кг медных пластин

Два 20-летних жителя села Дядьково обвиняются в краже листов цветного металла с территории Рязанского кремля. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

22 декабря сотрудники Росгвардии заметили на территории кремля подозрительную «Газель», в которую молодой человек загружал листы цветного металла. Стройматериал ему передавал знакомый через ограждение собора. Мужчины попытались скрыться, когда заметили сотрудников правоохранительных органов. Одного нарушителя задержали, второго отследили по камерам видеонаблюдения.

Выяснилось, что молодые люди хотели вывезти с территории Рязанского кремля 70 кг медных пластин. Возбуждено уголовное дело.