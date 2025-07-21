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Общество

С территории Кузьминого оврага в Рязани появится зеленая зона

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

На заседании регионального Правительства 21 июля, отвечая на вопрос Губернатора Павла Малкова, глава администрации Рязани рассказал о планах по дальнейшей очистке Кузьмина оврага. За два года с территории вывезено 35 тысяч кубометров отходов.

Работы по ликвидации свалки рассчитаны до 2027 года. Планируется очистить всю территорию оврага между гаражами вдоль Северной окружной дороги.

«На 2026 год по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» предусмотрено около 50 млн. рублей на проведение дальнейших работ. В этом году по обеим сторонам оврага будут установлены видеокамеры, чтобы предотвратить складирование мусора», — отметил Виталий Артёмов.

В перспективе здесь запланировано создание зеленой зоны. Подготовим комплексный проект благоустройства. Павел Викторович отметил, что эта территория в результате должна получиться комфортной и интересной.

С территории Кузьминого оврага в Рязани появится зеленая зона Работы по ликвидации свалки рассчитаны до 2027 года. Планируется очистить всю территорию оврага между гаражами вдоль Северной окружной дороги. На 2026 год по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» предусмотрено около 50 млн. рублей на проведение дальнейших работ.

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