С территории Кузьминого оврага в Рязани появится зеленая зона

На заседании регионального Правительства 21 июля, отвечая на вопрос Губернатора Павла Малкова, глава администрации Рязани рассказал о планах по дальнейшей очистке Кузьмина оврага. За два года с территории вывезено 35 тысяч кубометров отходов.
Работы по ликвидации свалки рассчитаны до 2027 года. Планируется очистить всю территорию оврага между гаражами вдоль Северной окружной дороги.
В перспективе здесь запланировано создание зеленой зоны. Подготовим комплексный проект благоустройства. Павел Викторович отметил, что эта территория в результате должна получиться комфортной и интересной.