С сегодняшнего дня в центре Рязани ограничат движение по одной полосе

Дорожные работы на Первомайском проспекте на участке от остановки «Вокзальная» до поворота на Михайловское шоссе будут вести в дневное время. С 9 августа на этом участке будут опускать люки смотровых колодцев перед фрезерованием.

Для минимизации заторов в часы пик рабочая бригада будет переходить с одной стороны дороги на другую. Утром ремонт будут вести по направлению из центра города, а вечером – в противоположную сторону.

В рязанской администрации просят отнестись с пониманием к проводимым работам и учитывать эти сведения при планировании маршрута.

Тем временем, как сообщает управление благоустройства, фрезерование асфальтобетонного покрытия на улице Циолковского завершено с опережением графика. На очереди – укладка нижнего слоя асфальта.