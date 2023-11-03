Пятница, 3 ноября, 2023
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С рязанки два раза списали плату за проезд в автобусе № 47

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Рязанка пожаловалась на водителя автобуса № 47, который два раза списал плату за проезд. Историей она поделилась в telegram-канале «Рязань».

По её словам, вечером 2 ноября она зашла в автобус и дала карту водителю, чтобы тот провёл оплату. После того, как мужчина приложил карту к терминалу и вышел чек, он сделал это ещё раз. Женщина поинтересовалась, для чего водитель провёл оплату второй раз. Мужчина ответил, что если оплата прошла в первый раз, за второй раз деньги не спишутся.

Как итог — деньги за проезд у рязанки сняли дважды. Узнала она об этом позже, так как уведомления о списании средств по транспортным терминалам поступают не сразу. Похожей историей поделилась другая пассажирка. По её словам, такое часто происходит на маршрутах № 47 и № 53.

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