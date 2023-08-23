С рязанцами обсудили благоустройство Новопавловской рощи

В Рязани прошли общественные обсуждения благоустройства Новопавловской рощи.

В ходе обсуждения рязанцы высказали свои пожелания, касающиеся установки в парке освещения и видеонаблюдения, озеленения, монтажа детских и спортивных площадок, площадки для выгула собак, скамеек и урн, установки сцены с амфитеатром и обустройство зоны выхода к воде.

Обсуждения продолжаются в социальных сетях, отмечает пресс-служба мэрии.

Проведение работ по благоустройству рощи запланировано на 2024 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».