С понедельника рязанский маршрут №46 обслуживают автобусы среднего класса

С понедельника, 21 июля, маршрут №46 в Рязани обслуживают новые низкопольные автобусы среднего класса. Как сообщили в администрации города, по маршруту курсируют 19 единиц техники.

Вместимость автобусов составляет не менее 52 пассажиров. На сегодняшний день пассажиропоток на маршруте №46 один из самых больших в городе, поэтому возникла необходимость о переводе этого маршрута с малого класса на средний.

Маршрут обслуживает МУП «УРТ». Он связывает два новых микрорайона – Семчино и Олимпийский городок. В салонах установлены системы кондиционирования воздуха. Также транспортные средства подходят для перевозки маломобильных граждан