С понедельника на 14-ти рязанских улицах отключат горячую воду

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С понедельника, 19 апреля, на нескольких рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

С 19 по 23 апреля горячей воды не будет по следующим адресам:

Улица Черновицкая, дома № 5 корп. 1 (д/сад №87), 25а (д/сад №143), 23а (школа №64), 27 корп. 3, 19, 19 корп. 1, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 3, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3;

Улица Гоголя, дома № 37 корп. 1 (д/сад №136), 33 корп. 1, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3, 35 корп. 3, 37, 39;

Улица Чкалова, дома № 9а (школа №17), 3, 5 корп. 1, 7 корп. 1;

Улица Бирюзова, дома № 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 1 корп. 5, 1 корп. 6, 1 корп. 7, 1 корп. 8;

Улица Вознесенская, дома № 11, 13, 15, 9;

Улица Высоковольтная, дома № 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 20, 34 корп. 3;

Улица Грибоедова, дома № 16б, 3, 5, 7, 9;

Улица Есенина, дома № 36, 38;

Улица Интернациональная, дом № 2 корп. 2;

Улица Ленинского Комсомола, дома № 26, 30;

Улица Никулина, дома № 4, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2;

Улица Островского, дом № 24 корп. 1;

Улица Подгорная, дома № 15, 15б, 5;

Улица проезд Грибоедова, дом № 5.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться здесь.