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Суббота, 3 апреля, 2021
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С понедельника горячую воду отключат в рязанской школе, деском саду и нескольких домах

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4 апреля в Рязани по нескольким адресам отключат горячую воду. Об этом жителей города проинформировали в мэрии.

Отключение горячего водоснабжения связано с профилактическими работами на теплосетях. Их будут проводить с 5 по 9 апреля.

На это время без воды останутся жители следующих домов: 33/9, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 37, 37 корп.1, 37 корп. 2 по улице Щорса.

Также в администрации уточнили, что горячую воду отключат в школе №57 и детском саду №116.

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке.

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