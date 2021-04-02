С понедельника горячую воду отключат в рязанской школе, деском саду и нескольких домах

4 апреля в Рязани по нескольким адресам отключат горячую воду. Об этом жителей города проинформировали в мэрии.

Отключение горячего водоснабжения связано с профилактическими работами на теплосетях. Их будут проводить с 5 по 9 апреля.

На это время без воды останутся жители следующих домов: 33/9, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 37, 37 корп.1, 37 корп. 2 по улице Щорса.

Также в администрации уточнили, что горячую воду отключат в школе №57 и детском саду №116.

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке.