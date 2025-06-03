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Происшествия

С помощью квадрокоптера в ИК №5 в Рязанской области хотели передать сотовые телефоны

Анастасия Мериакри

В ИК-5 в Рязанской области пытались передать сотовые телефоны с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает УФСИН по области в своем телеграм-канале.

Возле ИК-5 задержали мужчину, который пытался передать на территорию колонии сотовые телефоны с помощью квадрокоптера. У злоумышленника изъяли 8 сотовых телефонов и 29 сим-карт различных операторов. Все это, по замыслу нарушителя, должен был получить спецконтингент колонии.

По данному факту проводится проверка. Нарушители закона будут привлечены к ответственности.

С помощью квадрокоптера в ИК №5 в Рязанской области хотели передать сотовые телефоны У злоумышленника изъяли 8 сотовых телефонов и 29 сим-карт различных операторов. Все это, по замыслу нарушителя, должен был получить спецконтингент колонии.

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