С помощью квадрокоптера в ИК №5 в Рязанской области хотели передать сотовые телефоны

В ИК-5 в Рязанской области пытались передать сотовые телефоны с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает УФСИН по области в своем телеграм-канале.

Возле ИК-5 задержали мужчину, который пытался передать на территорию колонии сотовые телефоны с помощью квадрокоптера. У злоумышленника изъяли 8 сотовых телефонов и 29 сим-карт различных операторов. Все это, по замыслу нарушителя, должен был получить спецконтингент колонии.

По данному факту проводится проверка. Нарушители закона будут привлечены к ответственности.