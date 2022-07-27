С пенсионеров-должников предложили запретить списание прожиточного минимума

С граждан, имеющих долги меньше 100 тыс. рублей, которые можно взыскать через работодателей и Пенсионный фонд России (ПФР), запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума. Как выяснили «Известия», такой законопроект внесет 27 июля группа депутатов фракции «Единая Россия».

Этот законопроект позволит устранить пробел, который возник после принятия закона о взыскании долгов через судебных приставов или банки. Авторы инициативы хотят защитить наиболее уязвимые категории граждан — в 2020 году должниками были более 1,3 млн пенсионеров. Инициативу концептуально поддержали в Минюсте и Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Их отзывы есть у «Известий».

Сейчас, согласно законодательству, взыскатель, получив исполнительный документ, может обратиться в службу судебных приставов или в банк, если сумма долга превышает 100 тыс. рублей. Если же она меньше, достаточно получить в упрощенном порядке судебный приказ и сразу направить его в организацию, которая делает периодические платежи должнику: выдает зарплату, стипендию или пенсию.

Законопроект предлагает изменения, согласно которым если взыскатель предъявляет исполнительный документ «в организацию, выплачивающую должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные платежи, указанная организация обязана после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума», говорится в пояснительной записке.

Как пояснила «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко, таким образом права всех граждан на сохранение прожиточного минимума будут защищены. По ее словам, больше всего в этой ситуации страдают пенсионеры.

«Именно от этой категории людей было много обращений, их мы и хотим защитить. Пенсия и так мизерная. Именно поэтому сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума. Также сюда мы подключаем работодателей, так как многие кредиторы обращаются не к приставам, а напрямую в бухгалтерию организации, где трудится должник», — пояснила она «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Ни отдать, ни взять: с пенсионеров-должников запретят списывать прожиточный минимум»