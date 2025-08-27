С осужденного за подрыв ж/д в Рязани Сидики* взыскали 6000 рублей за свет

Долг по коммунальным платежам взыскали с гражданина России и Италии Руслана Сидики*, осужденного за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб. Об этом свидетельствуют судебные и другие документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Общая сумма долга Сидики* составила почти 6 тысяч рублей. За какой период образовалась задолженность, не уточняется.

Второй западный окружной военный суд приговорил Сидики* к 29 годам лишения свободы. Ему вменили прохождение обучения для ведения террористической деятельности, а также обвинили в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы. Кроме того, он обвиняется по трём эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона «Рыбное — Блокпост 204 километр» в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги. Повреждения получили 15 вагонов.

Позже выяснилось, что Сидики* также был причастен к атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров.

Адвокат Сидики* сообщил РИА Новости, что его подзащитный в суде частично признал вину. Приговор сейчас обжалован.

* Внесён в России в перечень экстремистов и террористов.