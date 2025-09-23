Среда, 24 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Общество

С октября изменится время действия комендантского часа

Анастасия Мериакри
Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/hand-holding-wall-clock-still-life_47696674.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=53485fbe-bb80-4b37-a9b0-13ec97e95c8c&query=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

С октября изменится время действия комендантского часа для несовершеннолетних. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

С 1 октября по 30 апреля дети и подростки до 18 лет не смогут находиться в общественных местах, зонах отдыха, в городском и пригородном транспорте без сопровождения родителей или законных представителей с 22:00 до 6:00 следующего дня.

За нарушение комендантского часа ответственность несут родители, которые могут быть оштрафованы или подвергнуты административному задержанию.

