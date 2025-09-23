С октября изменится время действия комендантского часа для несовершеннолетних. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

С 1 октября по 30 апреля дети и подростки до 18 лет не смогут находиться в общественных местах, зонах отдыха, в городском и пригородном транспорте без сопровождения родителей или законных представителей с 22:00 до 6:00 следующего дня.

За нарушение комендантского часа ответственность несут родители, которые могут быть оштрафованы или подвергнуты административному задержанию.