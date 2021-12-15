С новогоднего арт-объекта у рязанского ЖК «Достояние» украли игрушки

С новогоднего арт-объекта, который компания «Мармакс» установила рядом со своим новым жилым комплексом «Достояние», украли игрушки. Об этом в редакцию 7info сообщил очевидец.

Всё произошло вечером 14 декабря. Мужчина в чёрной одежде снял несколько игрушек с арт-объекта и положил в рюкзак.

Напомним, декоративную конструкцию установили в первых числах декабря. Сделать фотографии рядом с ней могут все желающие. Кроме того, «Мармакс» объявил конкурс на лучший снимок у арт-объекта в Instagram. Его победители получат фирменные подарки от девелопера.