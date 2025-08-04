С начала СВО домой из украинского плена вернулись 20 рязанцев

С начала проведения специальной военной операции 20 рязанцев, оказавшихся в украинском плену, вернулись домой. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина в эфире программы «Вести-Рязань».

Треть всех запросов от рязанцев в адрес уполномоченного по правам человека связан с СВО, и количество таких обращений возрастает с каждым годом. По словам Натальи Епихиной, родственники и военнослужащие обращаются к ней за поддержкой по разным вопросам, но самые сложные — это освобождение из плена и поиск пропавших без вести.

Рязанский омбудсмен отметила, что горем родственников пленных пользуются мошенники. Наталья Епихина подчеркнула, что просит не поддаваться на действия мошенников и не переводить деньги.

В эфире программы Уполномоченный по правам человека рассказала о помощи матери одного из рязанских военнопленных из Агро-Пустыни. Мужчина провёл полтора года в украинском плену, недавно его удалось освободить.