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Общество

С начала СВО домой из украинского плена вернулись 20 рязанцев

Анастасия Мериакри
Фото Рязанского музея путешественников

С начала проведения специальной военной операции 20 рязанцев, оказавшихся в украинском плену, вернулись домой. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина в эфире программы «Вести-Рязань».

Треть всех запросов от рязанцев в адрес уполномоченного по правам человека связан с СВО, и количество таких обращений возрастает с каждым годом. По словам Натальи Епихиной, родственники и военнослужащие обращаются к ней за поддержкой по разным вопросам, но самые сложные — это освобождение из плена и поиск пропавших без вести.

Рязанский омбудсмен отметила, что горем родственников пленных пользуются мошенники. Наталья Епихина подчеркнула, что просит не поддаваться на действия мошенников и не переводить деньги.

В эфире программы Уполномоченный по правам человека рассказала о помощи матери одного из рязанских военнопленных из Агро-Пустыни. Мужчина провёл полтора года в украинском плену, недавно его удалось освободить.

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