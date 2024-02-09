Пятница, 9 февраля, 2024
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С начала года в России зафиксировали почти 950 случаев кори

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Изображение Christo Anestev с сайта Pixabay
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С января 2024 года в регионах России выявили почти 950 случаев кори. Больше всего заболевших зарегистрировано в Ростовской области, ХМАО, Башкирии, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и Татарстане. Ситуацию проанализировали «Известия»

Основная часть заболевших – это непривитые граждане и люди, прибывшие из стран ближнего зарубежья. При этом, отметили в Роспотребнадзоре, иммунная прослойка за счет привитых все еще остается высокой. 

Врач-инфекционист Андрей Поздняков предположил, что в регионах, где проживают люди без прививки, вспышки кори будут продолжаться.

Чтобы корь затихла, нужно иметь иммунный ответ 95% и выше людей в популяции, включая детей и людей старшего возраста, — отметил врач.

Инкубационный период при заболевании длится от 7 до 17 дней и даже до трех недель. Поэтому один человек может стать причиной мини-вспышки кори. 

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