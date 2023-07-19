С начала года в Рязанской области 305 правоохранителей исказили уголовную статистику

За 6 месяцев 2023 года, с января по июнь, в Рязанской области выявлено 6715 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Число нарушений выросло — за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 6266 случаев.

К дисциплинарной ответственности привлечены 305 правоохранителей, среди наказанных 40 руководителей.

Искажены сведения о преступлениях в общественных местах (193), совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (142), людьми, уже совершавшими преступления (181).