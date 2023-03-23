С начала года Соцфонд Рязанской области выплатил беременным женщинам более 16 млн рублей

Отделение СФР по Рязанской области с начала года назначило единое пособие более 700 женщинам, которые встали на учёт в ранние сроки беременности.

Об этом сообщает издательство «Пресса», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Общая сумма выплат превысила 16 миллионов рублей.

Максимальный размер выплат для беременных увеличился. Благодаря единым правилам назначения теперь размер выплаты равен 50, 75 или 100% прожиточного минимума. В Рязанской области это от 6972,5 до 13 945 рублей.