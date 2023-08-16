С начала года региональный материнский капитал получили 1676 семей

С начала 2023 года в Рязанской области региональный материнский капитал получили 1676 семей, сообщает сайт правительства.

Региональный маткапитал введен для улучшения демографической ситуации в области и для поддержки семей с тремя и более детьми. Размер выплаты составляет 82 197,50 рублей.

Семья может использовать эти деньги на приобретение или строительство жилья, обеспечение инженерными коммуникациями жилых домов, оплату медицинских услуг, оказанных детям, или получение ребенком платных образовательных услуг по программам среднего профессионального и высшего образования.

Заявку на выплаты можно оформить через МФЦ или на портале госуслуг.