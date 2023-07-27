С начала года единовременное пособие при рождении ребенка получили более 748 рязанских семей

В Рязанской области с начала года более 748 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка на общую сумму более 16 миллионов рублей, сообщает отделение фонда пенсионного и социального страхования Рязанской области.

Размер пособия с февраля 2023 года составляет 22 909 рублей. Для того чтобы его получить, работающие родители должны обратиться к работодателю.

Для неработающих родителей правила получения отличаются: для оформления выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг или лично в клиентских службах отделения социального фонда по Рязанской области и МФЦ. Выплата будет перечислена в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения.

Отмечается, что пособие предоставляется всем рязанским семьям, независимо от уровня дохода, и выплачивается на каждого ребенка.