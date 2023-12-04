С начала 2024 года в российских школах могут запретить использование телефонов

До конца 2023 года Госдума РФ может принять законопроект, запрещающий использование телефонов в школах. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Ранее предполагалось, что телефоны можно будет использовать в учебных целях и в экстренных случаях. Теперь, согласно внесенным поправкам, гаджеты будут доступны школьникам только в чрезвычайных ситуациях, то есть в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью учеников или педагогов, сообщают «Известия».

Такую инициативу поддержало и правительство РФ: «Реализация предусмотренных законопроектом положений будет способствовать укреплению авторитета педагогической профессии и обеспечит для педагогических работников дополнительные гарантии при осуществлении профессиональной деятельности», — сказано в официальном отзыве кабинета министров.

Запрет распространяется только на время уроков, а не на перемены, подчеркнула глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Куда именно школьники будут складывать свои телефона на время учебного процесса, каждая школа сможет решить самостоятельно.

Кандидат психологических наук Светлана Гришаева отметила, что запрет поможет сформировать цифровую культуру детей и подростков. Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин, напротив, выразил опасение, что такое решение только увеличит разрыв между школой и детьми.