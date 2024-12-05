С музея-заповедника Сергея Есенина хотят взыскать 472 тысячи рублей

Новосибирское ООО «Антарес» подало в суд иск на музей-заповедник Сергея Есенина. Сумма иска — 472 тысячи рублей. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда Рязанской области.

Известно, что «Антарес» готовило проектно-сметную документацию на многофункциональный хозяйственный двор «Константиновское подворье». Через суд предприятие намерено взыскать сумму выполненных работ.

Дело рассмотрит Арбитражный суд Рязанской области. Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля 2025 года.

Контракт был заключен в конце 2023 года, его стоимость составляла 5,7 миллиона рублей, потом снизилась до 2 миллионов. За неделю до завершения работ музей расторг договор.