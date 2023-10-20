С карты Орловской области могут исчезнуть Хохлы

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете на использование некоторых наименований населенных пунктов, сообщило агентство РИА Новости.

Авторы инициативы предложили отказаться от наименований, которые оскорбляют, унижают и принижают достоинство местных жителей.

По мнению издания «ОрелТаймс», в Орловской области могут переименовать населенные пункты Хохлы, Грязное, Хлюпино, Хмелевая и Гнилец.

Кроме того, под угрозой малая родина главы КПРФ Геннадия Зюганова — село Мымрино.