С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея

30 апреля Рязанскому художественному музею исполняется 109 лет. Особое место в истории музея занимает работа Клавдия Васильевича Лебедева «Иконописец».

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Картина была подарена музею самим художником в 1913 году. В документации этому шедевру присвоен номер 1.

Можно сказать, что именно с этой картины началось формирование коллекции.

Наследие Лебедева – это исторические рисунки и полотна со сценами жизни боярской Руси.

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Процитируем художника.

— Для того, чтобы передать атмосферу целой эпохи, необязательно обращаться к батальному жанру и изображать героические сцены сражений. Можно представить образ одного, но очень талантливого человека, и многое станет понятным.

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