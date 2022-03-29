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Вторник, 29 марта, 2022

С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея

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С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея

7info7

30 апреля  Рязанскому художественному музею исполняется 109 лет. Особое место в истории музея занимает работа Клавдия Васильевича Лебедева «Иконописец».

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Картина была подарена музею самим художником в 1913 году. В документации этому шедевру присвоен номер 1.

Можно сказать, что именно с этой картины началось формирование коллекции.

Наследие Лебедева – это исторические рисунки и полотна со сценами жизни боярской Руси.

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Процитируем художника.

 — Для того,  чтобы передать атмосферу целой эпохи, необязательно обращаться к батальному жанру и изображать героические сцены сражений. Можно представить образ одного, но очень талантливого человека,  и многое станет понятным.

 Посмотреть все выпуски программы «День шедевра» можно в  специальном разделе проекта в плей-листе ВК. Подписывайтесь и знакомьтесь с историей картин в любое удобное время.

С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея
С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея
С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея
С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея
С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея
С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея
С картины «Иконописец» началась история Рязанского художественного музея

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