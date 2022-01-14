С января 2022 года расширен перечень мер соцподдержки, предоставляемых Пенсионным фондом

С 2022 года Пенсионный фонд начинает предоставлять отдельные меры поддержки, которые раньше оказывали органы социальной защиты населения. Перевод услуг в Пенсионный фонд происходит автоматически. Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить их и продолжать получать средства. Если пособия еще не оформлены, начиная с 2022 года обращаться за ними нужно в клиентские службы отделения Пенсионного фонда. Условия предоставления мер социальной поддержки остаются прежними.

Меры поддержки, передаваемые из органов социальной защиты населения, предназначены для следующих категорий граждан:

— семьи с детьми;

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— семьи военных и сотрудников силовых ведомств;

— граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

— инвалиды, владеющие транспортом;

— реабилитированные жертвы политических репрессий.

Важно отметить, что гражданам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд.

Подробную информацию можно узнать у специалистов контакт-центра Отделения ПФР по Рязанской области по номеру 88006000744 или на официальном сайте Пенсионного фонда, в разделе «Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения».