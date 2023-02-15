С инвесторами, работающими в Рязанской области, осудили контракты СЗПК

— Мы инициировали эту встречу, чтобы обсудить порядок заключения контрактов СЗПК. Это одна из новых мер господдержки, которая призвана стимулировать инвестиционное развитие территорий, — написал Никитин.

Как и с другими форматами государственной помощи бизнесу, в случае с СЗПК мы также заинтересованы в распространении практики его применения. Будем популяризировать, разъяснять, и информировать обо всех нюансах и тонкостях механизма. И, конечно же, очевидной выгоде для инвестора, который в нем зашит.

Именно этому сегодня и посвятили нашу ВКС-встречу. Формируя состав ее участников, мы проанализировали основные инвестиционные проекты: если смотреть с точки зрения соответствия критериям заключения контрактов СЗПК, то им соответствует большинство.

Попросил обратную связь от бизнеса и их решения, чтобы помочь с прохождением формального выхода на этот путь развития.