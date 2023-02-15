Среда, 15 февраля, 2023
7info

С инвесторами, работающими в Рязанской области, осудили контракты СЗПК

На главнуюНовости Рязани

С инвесторами, реализующими проекты в Рязанской области, проведены переговоры в режиме видео-конференцсвязи. Об этом сообщил в телеграм-канале зампред правительства региона Артём Никитин.

— Мы инициировали эту встречу, чтобы обсудить порядок заключения контрактов СЗПК. Это одна из новых мер господдержки, которая призвана стимулировать инвестиционное развитие территорий, — написал Никитин.
Как и с другими форматами государственной помощи бизнесу, в случае с СЗПК мы также заинтересованы в распространении практики его применения. Будем популяризировать, разъяснять, и информировать обо всех нюансах и тонкостях механизма. И, конечно же, очевидной выгоде для инвестора, который в нем зашит.
Именно этому сегодня и посвятили нашу ВКС-встречу. Формируя состав ее участников, мы проанализировали основные инвестиционные проекты: если смотреть с точки зрения соответствия критериям заключения контрактов СЗПК, то им соответствует большинство.
Попросил обратную связь от бизнеса и их решения, чтобы помочь с прохождением формального выхода на этот путь развития.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации