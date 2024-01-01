С чего начать день 5 января? Необычные приметы на Федулов день (Федул Зимний)

5 января православные вспоминают мученика Феодула, который в III веке пострадал во время гонений христиан. Наши предки считали, что святой покровительствует домашнему скоту и хозяйству.

А ещё верили, что в день его памяти наступают сильные морозы.

— Пришёл Федул, ветер подул!

Что нельзя и можно делать 5 января, согласно народным поверьям? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 5 января

Пращуры считали, что на Федула Зимнего день нужно начинать с заботы об обитателях дворах. Так, нужно проверить целостность сарая, убраться в стойлах, досыта накормить и напоить животных.

По углам в хлевах 5 января развешивают чертополох. Считалось, что он защищает их обитателей от злых сил, болезней и мора.

Сегодня хозяйки пекли печенья в виде различных животных и птиц. Их заворачивают в чистые полотенца и прячут по углам до Рождества. Якобы, выпечка помогает отогнать от дома нечисть.

Воздержитесь от работы с острыми предметами, ведь есть риск сильно пораниться. Рана будет долго заживать и принесёт человеку много боли. В связи с этим стоит отказаться от проведения операций 5 января. Есть вероятность, что человек оправится после хирургического вмешательства нескоро.

Женщинам строго-настрого 5 января запрещается подшивать подол платья, ведь существует поверье, что таким образом она укорачивает себе жизнь.

Народные приметы 5 января

Если 5 января дует сильный ветер и идёт снег, июль будет холодным;

Если куры в курятнике беспокоятся, быть пурге;

Лошадь храпит – к снежной буре;

Кошка просится на печь? Быть большому холоду.

Именины 5 января отмечают Павел, Наум, Давид, Федул, Василий.

Сон в ночь на 5 января наверняка исполнится в реальности. Более того, увидеть вы его сможете очень скоро. Возможно, в этот же день сна. Эмоции, которые принесет вам осуществление этого сна, зависят только от настроения самого видения.