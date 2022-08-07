С банковской карты рязанки похитили 334 тысячи рублей. Об очередном случае телефонного мошенничества рассказали в областном управлении МВД.

В правоохранительные органы обратилась 39-летняя инженер одного из предприятий Рязани. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка и заявил о попытке вывода денег с её счёта.

Женщина поверила звонившему и перевела на «резервный» счёт свыше 334 тысяч рублей. Позже счёт обнулили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В Управлении МВД по Рязанской области предупреждает, что сотрудники банков и правоохранительных структур никогда по телефону не спрашивают персональные данные граждан, реквизиты банковских карт и не предлагают совершать финансовые операции.

Если вам предлагают по телефону перевести деньги на «резервный» счёт, следует немедленно прекратить разговор. В ведомстве напоминают, что предельно осторожными нужно быть при звонках с номеров, начинающихся на 8-800, 8-495 и 8-499.