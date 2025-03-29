С апреля мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школы

Председатель Госдумы РФ рассказал, какие законы вступают в силу в апреле.

Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. При поступлении в общеобразовательные учреждения для них вводится обязательная проверка законности пребывания в стране, а также уровня владения русским языком.

По его словам, это важно не только для самого ребенка — его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, — но и для одноклассников и учителей.

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Также Володин сообщил, что вступает в силу новый закон, направленный на борьбу с телефонными мошенниками. Теперь на одного гражданина России можно будет зарегистрировать не более 20 SIM-карт.

На портале «Госуслуги» появится возможность проверить количество оформленных на себя SIM-карт.

«Все это поможет в борьбе с кибермошенничеством, связанным с использованием услуг связи», — подчеркнул он.

Еще одно нововведение коснется детских лагерей: там начнет действовать единая программа воспитательной работы.

«Работники учреждений отдыха и оздоровления детей смогут использовать ее при составлении планов, — отметил Володин. — Программа направлена на привитие подрастающему поколению традиционных духовно-нравственных ценностей. Особое внимание будет уделено воспитанию уважения к памяти защитников Отечества и формированию трудолюбия».