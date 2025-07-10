С 8 июля в Рязанской области запрещены въезд в леса и разведение костров

С 8 июля 2025 года в муниципальных образованиях Рязанской области установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщила региональная опергруппа. Меры приняты в связи с увеличением угрозы лесных пожаров на фоне жары и засушливой погоды.
Что запрещено
На период действия особого режима вводятся следующие ограничения:
– Запрещено посещать леса гражданам, включая прогулки и отдых на природе;
– Запрещено разводить костры, в том числе на дачных участках и вблизи лесных массивов;
– Ограничен въезд в леса на транспортных средствах, за исключением спецтехники, служебного и местного транспорта.
Нарушение запретов влечёт административную ответственность, а в случае возникновения пожара — уголовную.
Какие меры приняты
Для контроля за ситуацией в регионе организованы профилактические рейды. Мобильные группы отслеживают задымления, фиксируют нарушения и проводят разъяснительную работу с населением. Особое внимание уделено районам с высокой пожароопасностью.
Жителей просят быть внимательными и при обнаружении возгорания незамедлительно сообщать в экстренные службы по телефону 112.
В условиях жаркой и сухой погоды даже неосторожно брошенный окурок может привести к масштабному пожару. Введение ограничений — превентивная мера, направленная на защиту людей, природы и имущества от огня.
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