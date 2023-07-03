С 6 июля в Рязани начнется прием документов в 1 класс не по месту жительства

С 6 июля школы Рязани начнут принимать заявления на зачисление в первый класс детей, не закрепленных за образовательным учреждением.
Как сообщает Администрация города, родители или законные представители могут подать заявление о приеме на обучение в первом классе несколькими способами: через Госуслуги, непосредственно в будущей школе или почтой заказным письмом с уведомлением.
По всем возникающим вопросам рязанцев просят обращаться по телефонам:
72-01-01 доб. 206 (Железнодорожный район);
72-01-01 доб. 207 (Октябрьский район);
72-01-01 доб. 208 (Московский район);
72-01-01 доб. 209 (Советский район).