С 31 декабря в Рязани запретят парковаться на двух улицах

В Рязани с 31 декабря изменят правила парковки на двух улицах – Свободы и Окском проезде. Об этом проинформировала мэрия.

Изменения необходимы для повышения безопасности дорожного движения. Парковаться и останавливать транспортные средства запретят на участке от дома 2а по улице Свободы и на улице Свободы с двух сторон дороги на участке от Окского проезда до улицы Затинной.

Как отметили в администрации, там установят предупреждающие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Реклама

Рязанцев просят принять эту информацию к сведению.