С 24 мая в Рязани отключат горячую воду на нескольких улицах

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет отключена подача ГВС:

— с 24 мая по 6 июня по следующим адресам:

— ул. Ленина, д. 36 (женская консультация №1), д. 5а, д. 9, д. 13а, д. 19а, д. 30;

— ул. Свободы, д. 66 (детский диагностический центр), д. 46 корп. 2, д. 49, д. 69, д. 73, д. 75, д. 81;

— ул. Садовая, д. 30 (больница №9);

— ул. Радищева, д. 39 (д/сад №1), д. 10, д. 12, д. 61;

— ул. Урицкого, д. 23а (д/сад №2), д. 2а, д. 22;

— ул. Горького, д. 29а (д/сад №17), д. 51 (школа №1), д. 27, д. 32, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 45;

— ул. Юннатов, д. 1/8 (д/сад №70);

— ул. Фирсова, д. 6 корп. 1 (д/сад №91), д. 2, д. 10а;

— ул. Лермонтова, д. 14 (д/сад №96), д. 22 (школа №15);

— ул. Электрозаводская, д. 56 (школа №14), д. 54в, д. 79, д. 81;

— ул. Введенская, д. 67, д. 94;

— ул. Войков переулок, д. 1;

— ул. Есенина, д. 27, д. 46 (ДДТ), д. 72/2;

— ул. Лево-Лыбедская, д. 34 (цирк);

— ул. Маяковского, д. 36;

— ул. Новая, д. 102;

— ул. Ново-Касимовская, д. 15;

— пл. Театральная, д. 7а (драмтеатр);

— ул. Фрунзе, д. 18, д. 25, д. 32;

— ул. Циолковского, д. 5 корп. 1, д. 12 (музыкальный театр);

— ул. проезд Яблочкова, д. 7.