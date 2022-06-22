14.7 C
Рязань
Среда, 22 июня, 2022

С 23 июня горячую воду отключат на 12 рязанских улицах

spot_img
7info7

С 23 июня горячую воду отключат на 12 рязанских улицах

12 рязанских улиц с 23 июня останутся без горячей воды. Отключение – плановое, оно связано с ремонтом на объектах теплосетей, уточнили в мэрии.

Речь идёт о следующих адресах:

улица Каширина, дом 6 (больница № 8);

Первомайский проспект, дом 17, дом 19 (детсад №20);

улица Павлова, дом 12, дом 28 (детсад №32), дом 46;

улица Сенная, дом 1 (АПУ), дом 18;

улица Введенская, дом 86, дом 86 корпус 1;

улица Горького, дом 69, дом 80;

улица Кольцова, дом 1;

улица Ленина, дом 52;

улица Пожалостина, дома 14/46, 19, 36 корпус 2, 40, 40 строение 1, 42, 42а;

улица Почтовая, дом 63а;

улица Семинарская, дома 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;

улица Соборная, дома 15а, 20, 20а, 23.

Уточняется, что горячее водоснабжение будет восстановлено 5 июля.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7