С 21 марта изменится работа Telegram и WhatsApp

Пользователей WhatsApp и Telegram предупредили о нововведениях в работе мессенджеров. Уже с 21 марта в определённых случаях работа приложений может быть прекращена, – сообщает PRIMPRESS.

Ранее разработчики WhatsApp заявили, что аккаунты, владельцы которых не совершают никаких действий в течение 120 дней, будут удаляться.

Теперь аккаунт будет удалён, даже если человек не пользовался программой в течение всего 45 дней. Речь идёт о случаях, когда после такого кратковременного бездействия человек зайдёт в WhatsApp с нового устройства. Программа решит, что это уже другой человек, к которому перешёл номер телефона прежнего владельца, и немедленно удалит учётную запись, чтобы новый владелец мог создать аккаунт заново.

Разработчики объясняют нововведение обеспечением безопасности данных для пользователей. Для тех, кто не в курсе этих нововведений, WhatsApp перестанет работать уже с 21 марта. Все прежние файлы и группы будут удалены.

Что касается мессенджера Telegram, то в нём аккаунты пообещали удалять лишь в случае установки соответствующего срока самим владельцем. Это может быть месяц или год с момента бездействия.