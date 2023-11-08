С 2024 года все деньги от платных парковок будут поступать в бюджет Рязани

С 2024 года все деньги, полученные от пользования платными парковками, будут поступать в бюджет города. Об этом сообщает мэрия Рязани.

Новый оператор парковочных мест – МКУ «Техобеспечение» — будет только обслуживать их работу.

Также администрация города приняла решение сократить количество платных стоянок. Их оставят только на центральных улицах. При этом ранее платные парковочные места останутся, ими можно будет пользоваться бесплатно.

Напомним, в августе стало известно, что права на платные парковки будут переданы в собственность города.