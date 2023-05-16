С 20 мая в Рязани 13-й год подряд начнут бегать за рыбой

В субботу 20 мая с 13:00 в Рязани на 3-м Борковском карьере стартует новый сезон этого необычного вида спорта. Правила в рыбатлоне очень простые и доступные каждому человеку — участнику с удочкой в руках нужно пробежать три круга по одному километру и, дважды останавливаясь на рыбнище, поймать две любые рыбы. Регистрация участников на соревнвоания проходит на главной странице сайта http://www.rybatlon.ru/

К участию в рыбатлоне приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. С участника требуется только поплавочная телескопическая удочка не менее 2,5 метров длиной, а вся наживка (два вида – червь и опарыш) будет предоставлена организаторами. Каждому участнику перед стартом на регистрации будет выдана 0,5 л питьевой воды «Утренняя звезда».

Призов, как всегда на рыбатлоне, будет очень много – от рыболовных аксессуаров и прикормки до сертификатов на солидные суммы в магазины, а также на стоматологические процедуры, рыболовную базу, пиццу и путешествия. Как всегда, для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами. Отдельное награждение будет и для детей – трое лучших рыбатлонистов до 12 лет получат отличные подарки!

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте» https://vk.com/rybatlon. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону горячей линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Информационное агентство «7info» много лет выступает генеральным интернет-партнером рыбатлона.

Расписание 1 этапа рыбатлона-2023:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров и питьевой воды

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафной круг

16:30 – награждение

17:00 – завершение.

Главные партнеры – стоматология «АТМОСФЕРА», турагентство «МК-ТРЕВЕЛ», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ОК-62», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», «РЫБАЛКА с КИРИЛЛОМ в БОЯРИНЦЕВО», прикормки «УНИКОРМ ЕВГЕНИЯ СИРОТЫ», Беседки на карьерах «ДРУЗЬЯ», компания «OS FISHING 62», ГОЛЬФ-ЦЕНТР в НИТИ.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7INFO», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».