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Фото: t.me/pavelmalkov_official
Транспорт и дороги

С 20 января в Рязанской области изменится расписание электричек

Алексей Самохин

С 20 января в Московской и Рязанской областях изменится расписание некоторых пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры на нескольких участках.

Так, с 20 по 24 января, с 09:10 до 11:15, на перегоне Кораблино — Ряжск будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения. Из-за этого движение поездов на этом участке будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

С 21 по 24 января, с 07:30 до 09:40, на станции Стенькино-1 и участке Стенькино-1 — Денежниково запланированы путевые работы. Это повлияет на расписание пригородного поезда №6304 (Рязань-2 — Ряжск-1), у которого изменится время отправления и прибытия.

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Кроме того, 28 января с 06:30 до 09:00 на участке Голутвин — Щурово будут проводиться работы по модернизации контактной сети. В это время движение поездов также будет ограничено одним путём в обе стороны. В связи с этим изменится время отправления и прибытия нескольких электричек, которые следуют между Рязанью и Москвой, а также количество остановок. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту.

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