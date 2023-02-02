Четверг, 2 февраля, 2023
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С 20 февраля Венера осчастливит пять знаков зодиака

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20 февраля Венеру ожидает переход в знак Овна. Для всего человечества это время станет важным и судьбоносным. Пяти знакам Венера в этот период принесёт много счастья. Кому ждать обещанной жизненной радости?

К счастливчикам судьбы, которым будет покровительствовать Венера до конца месяца, смело можно отнести Дев, Овнов, Скорпионов, Весов и Рыб.

Дев ждёт действительно счастливое время. Не только 20 февраля представителей этого знака ожидают счастливые события, но и каждый день до конца месяца. Овнам и Скорпионам будет везти только во второй половине месяца. Благодаря внутренней энергии, которую им подарит Венера, они смогут довести до конца важные дела.

Весы и Рыбы смогут проявить себя в сфере творчества. Удастся даже улучшить своё материальное положение.

Ранее астролог Тамара Глоба сообщила, что в феврале россиян ждёт «шаг в будущее».

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