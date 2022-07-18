Татьяна Проводина

С 19 июля по 1 августа на многих улицах Рязани не будет горячей воды

С 19 июля по 1 августа на многих улицах Рязани не будет горячей воды.

Отключения связаны с плановыми профилактическими работами на системах теплоснабжения. Об этом сообщает городское управление энергетики и ЖКХ.

Горячей воды не будет на улицах Полетаева, Гагарина, Семашко, Островского, Старая Дубрава, Проезд Островского, Дзержинского, 1-ая Линия, 4-ая Линия, площади 50-летия Октября, улицах Братиславская, Гоголя, Пушкина, Славянский проспект, Спортивная, Стройкова, Татарская, Толстого, Чернышевского.

Полный список адресов с номерами домов, попадающих под отключение, размещён на сайте администрации Рязани.

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